الإعصار "مايكل" يودي بحياة 6 أشخاص في الولايات المتحدة

تسبب الإعصار "مايكل" الذي ضرب سواحل الولايات المتحدة بسقوط 6 قتلى على الأقل.

ووفق قناة "سي بي سي"، فإن بين القتلى طفل يبلغ 11 عاما من العمر.

وتسبب الإعصار الذي رافقته رياح قوية وأمطار غزيرة بفيضانات في عدد من ولايات البلاد.

وكانت السلطات الأمريكية صنفت "مايكل" ضمن الدرجة الـ4 من أصل 5 على مقياس سافير- سيمبسون للعواصف عند وصوله إلى السواحل الأمريكية الأربعاء الماضي، لتخفضه لاحقا إلى العاصفة الاستوائية، حين تتراوح سرعة رياح العاصفة بين 17-33 مترا في في الثانية.

وأعلنت السلطات في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا حالة الطوارئ، حيث تم إجلاء قرابة 400 ألف مواطن، في حين انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 300 ألف منزل هناك.

المصدر: وكالات