والدة المتهم: ابني اعترف بقتل الصحفية البلغارية مارينوفا

ذكرت محطة "نوفا" البلغارية التلفزيونية، أن والدة الشاب الذي اعتقل في ألمانيا بتهمتي اغتصاب وقتل الصحفية فيكتوريا مارينوفا، قالت إن ابنها "اعترف لها" بارتكابه الجريمة.

وقالت السيدة لمراسل المحطة في ألمانيا: "اعترف بأنه ارتكبها وهو تحت تأثير الكحول والمخدرات.. اعترف وبدأ في البكاء أمامي.. هذه ليست طبيعته.. لا يمكنني استيعاب الأمر".

ووجه ممثلو الادعاء البلغاري اتهامات غيابيا لسيفيرين كراسيميروف (20 عاما)، باغتصاب وقتل الصحفية، وطلبوا من ألمانيا تسليمه ليمثل أمام المحكمة في بلغاريا.

وعثر على جثة مارينوفا (30 عاما) السبت الماضي، في متنزه بالقرب من مدينة روسي المطلة على نهر الدانوب، وقالت الشرطة إن الجاني اغتصب الصحفية وضربها ثم قتلها خنقا".

ومارينوفا مقدمة لبرنامج "أحداث جارية" في محطة تلفزيونية محلية، وتسبب قتلها الوحشي بصدمة في البلغار، وأثار موضوع حرية الصحافة في بلادهم الواقعة في منطقة البلقان.

المصدر: رويترز