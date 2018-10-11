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غوتيريش يدعو إلى وضع حد لعقوبة الإعدام

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غوتيريش يدعو إلى وضع حد لعقوبة الإعدام
Globallookpress / Li Muzi
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن امتعاضه الكبير لتنفيذ عقوبة الإعدام في عدد من القصر هذا العام، بما يتناقض مع المعاهدات ذات الصلة.

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وقال غوتيريش في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن مئات آخرين أعدموا دون الحصول على مساعدة قانونية أثناء الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن تلك المساعدة كان من الممكن أن تنقذهم من الإعدام، لأنهم من الفقراء أو النساء أو الأقليات.

وأضاف أن أحكام الإعدام تصدر في بعض الدول في محاكمات سرية، دون اتباع الإجراءات الواجبة بما يزيد احتمالات حدوث الأخطاء أو الانتهاكات، كما اتضح في بعض الحالات لاحقا.

وفي تغريدة على تويتر، كتب: "قانون حقوق الإنسان الدولي يعارض عقوبة الإعدام تحت كل الظروف، وأنا كذلك، في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أدعو كل الدول إلى الانضمام لغالبية البلدان لإنهاء تطبيق تلك العقوبة الآن".

ولفت غوتيريش إلى إحراز تقدم كبير منذ صدور القرار الأول للجمعية العامة سنة 2007، والذي يدعو إلى وقف الدول الطوعي تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقال إن نحو 170 دولة قد ألغت العمل بالعقوبة أو أوقفت تنفيذها، ولكنه أضاف أن هذا الزخم الإيجابي يتخلله تراجع في الجهود وممارسات تنتهك المعاهدات ذات الصلة.

المصدر: موقع الأمم المتحدة

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