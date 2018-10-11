غوتيريش يدعو إلى وضع حد لعقوبة الإعدام

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن امتعاضه الكبير لتنفيذ عقوبة الإعدام في عدد من القصر هذا العام، بما يتناقض مع المعاهدات ذات الصلة.

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وقال غوتيريش في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن مئات آخرين أعدموا دون الحصول على مساعدة قانونية أثناء الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن تلك المساعدة كان من الممكن أن تنقذهم من الإعدام، لأنهم من الفقراء أو النساء أو الأقليات.

وأضاف أن أحكام الإعدام تصدر في بعض الدول في محاكمات سرية، دون اتباع الإجراءات الواجبة بما يزيد احتمالات حدوث الأخطاء أو الانتهاكات، كما اتضح في بعض الحالات لاحقا.

وفي تغريدة على تويتر، كتب: "قانون حقوق الإنسان الدولي يعارض عقوبة الإعدام تحت كل الظروف، وأنا كذلك، في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أدعو كل الدول إلى الانضمام لغالبية البلدان لإنهاء تطبيق تلك العقوبة الآن".

International human rights law opposes the death penalty in all circumstances. So do I. On this World Day Against the Death Penalty, I call on all countries to join the majority of States and end executions now. https://t.co/J52lKWubf0 — António Guterres (@antonioguterres) October 10, 2018

ولفت غوتيريش إلى إحراز تقدم كبير منذ صدور القرار الأول للجمعية العامة سنة 2007، والذي يدعو إلى وقف الدول الطوعي تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقال إن نحو 170 دولة قد ألغت العمل بالعقوبة أو أوقفت تنفيذها، ولكنه أضاف أن هذا الزخم الإيجابي يتخلله تراجع في الجهود وممارسات تنتهك المعاهدات ذات الصلة.

المصدر: موقع الأمم المتحدة