الكرملين ينفي أنباء انعقاد "هلسنكي-2" بين بوتين وترامب

نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف صحة الأنباء عن لقاء جديد قد يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.

وقال بيسكوف اليوم الخميس معلّقا على هذه الأنباء: "هذا الأمر مناف للحقيقة، ليس هناك أي خطط أو أفكار حول ذلك في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق نقلت صحيفة Helsingin Sanomat الفنلندية عن مصادرها، أن بوتين وترامب قد يعقدا لقاء آخر في فنلندا الربيع المقبل، حيث من المتوقع أن تستضيف فنلندا قمة قطبية، وجهت الدعوة لحضورها لكلا الزعيمين، وذلك قبل منتصف 2019 خلال رئاسة فنلندا للمجلس القطبي.

وأضافت الصحيفة، أن المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي حول عقد قمة ثنائية تقدمت إلى حد البدء في اختيار موعد لها.

المصدر: وكالات