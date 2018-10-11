خامنئي يدعو السلطات الثلاث في بلاده لاتخاذ قرارات جادة لحل المشاكل الاقتصادية

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إيران لاتخاذ قرارات جادة لحل مشاكل البلاد الاقتصادية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

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وجاءت دعوة خامنئي خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث مساء الأربعاء لبحث قضايا البلاد الاقتصادية، والسبل الكفيلة بمعالجة المشاكل القائمة في هذا المجال.

وفي اللقاء أشاد خامنئي باهتمام رؤساء السلطات الثلاث وأعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي عبر مشاركتهم الفاعلة في الاجتماعات والنقاشات، واعتبر المسؤولية الرئيسية لهذا المجلس بأنها تتمثل في اتخاذ القرارات الأساسية والموفرة للحلول في مجال الاقتصاد.

وأضاف أن حل المشاكل الاقتصادية في البلاد وتوفير الحاجات العامة للمواطنين، بحاجة إلى عمل جهادي وجهود استثنائية.

واعتبر خامنئي مشاكل البلاد الاقتصادية بأنها تنقسم إلى قسمين هما "التحديات الداخلية وهيكلية اقتصاد البلاد" و"القضايا الناجمة عن إجراءات الحظر الأمريكية الظالمة" وأضاف أنه وفي مواجهة أي من هذين القسمين: "استخدموا سبل الحل الحكيمة التي تؤول إلى الحل المستديم لمشاكل المواطنين المعيشية وبث اليأس في نفوس الأعداء من تأثير أداة الحظر".

المصدر: فارس