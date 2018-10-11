قرغيزستان تعتبر اللغة الروسية ثروة روحية لها

أشار رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، إلى الصفة الرسمية الممنوحة للغة الروسية في بلاده، معتبرا أنها ثروة روحية للمجتمع القرغيزي متعدد القوميات والانتماءات.

وأضاف جينبيكوف في كلمته خلال المؤتمر الخامس للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي ببلدان رابطة الدول المستقلة المنعقد في بشكيك عاصمة بلاده: "تتمتع اللغة الروسية في بلادنا بصفة رسمية وقرغيزستان إحدى الدول التي ينطق مواطنوها بلغة بوشكين ودوستويفسكي. نحن نعتبر ذلك، ثروة روحية لمجتمعنا".

وشدد على ضرورة المحافظة على هذه الثروة وزيادتها، وأشار إلى أن دستور البلاد يفرض على المواطن إجادة اللغة الحكومية القرغيزية، واللغة الرسمية الروسية، وإحدى اللغات العالمية الأخرى.

إقرأ المزيد

وقال: "في قرغيزستان متعددة القوميات، تندمج قيم الثقافات واللغات والمجتمعات العرقية والدينية المختلفة من خلال التعليم. وتتوفر في جمهوريتنا كل الظروف اللازمة للحفاظ على اللغات وتطورها، وحماية تقاليد جميع القوميات التي تعيش في بلادنا".

وأكد رئيس قرغيزستان، على أهمية المحافظة على المجال التعليمي الموحد في إطار رابطة الدول المستقلة.

ويحضر فعاليات المؤتمر الخامس للمعلمين في رابطة الدول المستقلة، 80 مندوبا من بلدان الرابطة، حيث بدأ المؤتمر عمله اليوم تحت شعار تطوير النظم التعليمية لدول رابطة الدول المستقلة في إطار أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: نوفوستي