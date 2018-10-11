صربيا تلغي قرارا يسمح بدخول الإيرانيين أراضيها بلا تأشيرة

ألغت صربيا اليوم قرارا كان يتيح لمواطني إيران دخول أراضي صربيا بلا تأشيرة، وذلك بعد عام على بدء العمل بهذا النظام بهدف تعزيز السياحة.

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وجاء في المرسوم: "قررت حكومة جمهورية صربيا إنهاء العمل بقرارها السابق القاضي بإعفاء مواطني جمهورية إيران الإسلامية من التأشيرة الصربية".

وفي كلمة أمام البرلمان أمس الأربعاء، حذر وزير الداخلية نيبويسا ستيفانوفيك، من أن عددا من الإيرانيين يسيء استغلال الدخول بدون تأشيرة.

وكان البلدان يتمتعان بعلاقات وطيدة حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي، عندما انهارت يوغوسلافيا السابقة التي كانت صربيا جزءا منها.

وفي أغسطس 2017، قررت بلغراد إلغاء التأشيرة للإيرانيين، بهدف تعزيز السياحة وتحسين النمو والوصول إلى أسواق غير أوروبية.

لكن السلطات تقول إن عدد المهاجرين غير الشرعيين من إيران الذين يسافرون إلى صربيا ثم يحاولون العبور منها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، زاد بشكل كبير هذا العام وفي العام الذي سبقه.

وطلب نحو 1100 إيراني هذا العام اللجوء إلى صربيا لضمان الوصول إلى مراكز اللاجئين والحصول على المأوى والغذاء.

المصدر: رويترز