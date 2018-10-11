الهند متمسكة بالتعاون العسكري مع روسيا تحت أي طائلة

تدرك الهند جيدا احتمال تعرّضها لعقوبات الولايات المتحدة بعد إبرام صفقة "إس-400" مع روسيا مؤخرا بقيمة أكثر من خمسة مليارات دولار، وتؤكد تمسكها بالتعاون مع موسكو تحت أي طائلة.

وعلّق مصدر مطلع في القطاع الصناعي الدفاعي الهندي على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، والذي أعلن فيه أن واشنطن سترد في القريب العاجل على شراء الهند للصواريخ الروسية.

وقال المصدر الهندي في حديث لوكالة "نوفوستي": يكفي النظر إلى العقود الضخمة طويلة الأمد التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للهند مؤخرا، ليدرك المرء أن أحدا من الطرفين لا يعتزم التخلي عن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبينها الدفاعي".

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وفي الـ5 من أكتوبر الجاري، وقعت روسيا والهند عقدا لتوريد روسيا 8 أفواج "إس-400" للهند بقيمة 5.43 مليار دولار، لتصبح الهند المشتري الأجنبي الثالث لهذه الصواريخ بعد الصين وتركيا.

المصدر: نوفوستي











