ميركل تعليقا على "بريكست": الشيطان يكمن في التفاصيل

أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالتقدم الحاصل في سير مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت رغم ذلك من أن "الشيطان يكمن في التفاصيل".

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وأضافت ميركل: "آمل في أن يكون هناك تقدم في الأسبوع المقبل ونحن سعداء بأن هناك مناقشات مكثفة، لكنّ الشيطان يكمن في التفاصيل".

وتأتي هذه التصريحات قبل أسبوع من اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل في ما قد يكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول شروط الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقلل دومينيك راب الوزير البريطاني المكلف بمفاوضات البريكست الثلاثاء، من احتمال التوصل إلى اختراق في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التوصل إلى الاتفاق لن يتم قبل نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات