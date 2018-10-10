22 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بفتح تحقيق باختفاء خاشقجي

وقع 22 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطلبون منه فتح تحقيق بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة: "نتوقع منكم أن تدرسون أثناء اتخاذ قراركم، كل المعلومات ذات الشأن، بما في ذلك المتعلقة بكبار المسؤولين في الحكومة السعودية".

ويطلب أعضاء مجلس الشيوخ من الرئيس أن يحدد الرئيس ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وذلك بموجب "قانون ماغنيتسكي" حول محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

يتبع..