مصدر: كييف تحيك استفزازا ضد حرس الحدود الروسي في بحر آزوف

تحضّر السلطات الأوكرانية استفزازا ذا بعد دعائي ضد حرس الحدود الروسي في بحر آزوف، حسبما نقلته وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن هيئة حراس الحدود الأوكرانية تخطط لإرسال زورق من ميناء ماريوبول إلى عرض بحر آزوف، ليقوم فريق صحفي على متنه بجمع معلومات وإعداد تقرير حول "تصرفات عدوانية" لحرس الحدود الروسي بحق السفن المدنية الأوكرانية، وفرض روسيا "حصارا" على الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف.

وتشن وسائل الإعلام الأوكرانية حملة تهدف إلى تقديم تصرفات حرس الحدود الروسي الذي يراقب سفنا أوكرانية في مضيق كيرتش (الرابط بين بحر آزوف والبحر الأسود) على أنها "غير شرعية.

وجاء التوتر في منطقة بحر آزوف ضمن التأزم العام للعلاقات الأوكرانية الروسية على خلفية عدم اعتراف كييف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا، حيث تتهم كييف موسكو بـ"العدوان" ودعم "الانفصاليين".

المصدر: وكالات