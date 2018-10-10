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استحداث وزارة "انتحار" في بريطانيا!

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استحداث وزارة
Reuters / Stefan Rousseau
رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي
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قررت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الأربعاء، استحداث وزارة جديدة باسم "وزارة منع الانتحار" وأسندتها إلى وزيرة الصحة جاكي دويل برايس، في محاولة لخفض حالات الانتحار في البلاد.

وتزامن هذا التعيين مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية، حيث يعقد وزراء الصحة النفسية لليوم الثاني في لندن قمتهم العالمية بمشاركة 50 دولة.

وتقود ماي جاكي دويل برايس المنصب الجديد حسبما ذكر موقع قناة "أي - تي في" البريطانية.

وتعهدت ماي أيضا، بتقديم 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار) طوال السنوات الأربع المقبلة، لضمان استمرار عمل جمعية ساماريتانس الخيرية لتقديم خط ساخن مجاني للإرشاد، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن نحو 4500 شخص ينتحرون كل عام في بريطانيا، وأن الانتحار هو السبب الرئيسي لوفاة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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