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اعتقال زعيمة المعارضة في البيرو

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اعتقال زعيمة المعارضة في البيرو
AFP Luka GONZALES
كييكو فوجيموري، زعيمة المعارضة في البيرو وابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري
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اعتقلت السلطات البيروفية، اليوم الأربعاء، كييكو فوجيموري، زعيمة المعارضة في البلاد وابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، على ذمة التحقيقات في قضية تبييض الأموال.

وحسب وثيقة رسمية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، تم اعتقال كييك فوجيموري بعد وصولها إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادتها في القضية.

وقالت محامية فوجيموري أن موكلتها ستبقى رهن الاعتقال 10 أيام مع 19 متهما آخرين في القضية، بينهم اثنان من الوزراء السابقين في حكومة والدها. واعتبرت المحامية أنه "ليس هناك أدلة كثيرة" ضد فوجيموري.

وفي إطار القضية وجهت إلى حزب "القوة الشعبية"، الذي تقوده كييكو فوجيموري، اتهامات بأنه تلقى في عام 2011، أثناء الحملة الانتخابية لفوجيموري، تمويلا من شركة "أوديبريخت" البرازيلية بصورة غير شرعية.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة "أوديبريخت" البرازيلية تواجه اتهامات متعلقة بالفساد في عدد من الدول في أمريكا اللاتينية، حيث وجهت إلى الشركة اتهامات بتقديم رشاوى لمختلف الشخصيات والقوى السياسية.

وتقود كييكو فوجيموري حزب "القوة الشعبية" اليميني منذ اعتقال والدها عام 2007. وترشحت لرئاسة البيرو مرتين وخسرت كل مرة.

يذكر، أنه سبق للقضاء البيروفي أن ألغى قرار العفو الصادر بحق الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، وهو مدان في عدة قضايا فساد وجرائم ضد الإنسانية. وحكم عليه بالسجن 25 عاما في 2007، وقرر الرئيس السابق بابلو كوتشينسكي العفو عنه في ديسمبر 2017.

المصدر: رويترز

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