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رئيس وزراء أرمينيا سيستقيل من منصبه في 16 أكتوبر

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رئيس وزراء أرمينيا سيستقيل من منصبه في 16 أكتوبر
Sputnik Сергей Гунеев
رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أنه يعتزم الاستقالة من منصبه يوم 16 أكتوبر لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال باشينيان، في حديث لقناة "France24" اليوم الأربعاء: "يجب أن تجري انتخابات برلمانية مبكرة يومي 9 و10 ديسمبر، وذلك سيحدث في حال استقالتي".

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وأكد باشينيان يوم 2 أكتوبر خلال مشاركته في تظاهرة حاشدة أمام البرلمان الأرميني في العاصمة يريفان أنه سيعلن عن استقالته في وقت لاحق بعد أن تدخل حيز التنفيذ القوانين التي أقرها سابقا وتنص على إقالة الوزراء والمحافظين الذين يمثلون "الحزب الجمهوري" المعارض وحزب "أرمينيا المزدهرة" وحزب "الطاشناق" ("الاتحاد الثوري").

وأشار باشينيان، الذي تسلم زمام السلطة في البلاد جراء تظاهرات حاشدة شهدتها أرمينيا في أبريل ومايو الماضيين، إلى أنه سيبقى قائما بأعمال رئيس الوزراء بعد استقالته.

وأقال باشينيان الوزراء والمحافظين من الأحزاب المذكورة بسبب تأييدها للتعديلات القانونية التي أقرها البرلمان والتي تعقد عملية حله، حيث تصر هذه القوى السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في مايو 2019 مقابل عدم التقدم بمرشح منها لمنصب رئيس الوزراء.

  المصدر: وكالات

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