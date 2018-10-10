البرلمان الأوروبي يصوت لصالح حظر الأواني البلاستيكية

صوّت أعضاء اللجنة البيئية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لصالح حظر استخدام الأواني البلاستيكية على أراضي الاتحاد الأوروبي اعتبارا من العام 2021.

وجاء في بيان صدر عن البرلمان الأوروبي أن الحظر سيشمل المصنوعات التي تمثل أكثر من 70% من النفايات البحرية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم حظر استخدام الأطباق وأدوات المائدة البلاستيكية اعتبارا من العام 2021، أما المصنوعات التي لا توجد لها بدائل، كالعلب والحاويات البلاستيكية للطعام والحلويات والمثلجات، فمن المخطط تقليص استخدامها بحلول العام 2025.

وأفاد البيان بأن تقريرا بهذا الشأن مع مقترحات سيصوت عليه نواب البرلمان الأوروبي خلال دورته العامة في 22-23 أكتوبر.

المصدر: إنترفاكس