النمسا تتحفظ على ميثاق الهجرة الأممي

أبدت الحكومة النمساوية تحفظات على بعض النقاط من ميثاق الهجرة الصادر عن الأمم المتحدة، والذي من المرتقب إقراره رسميا في ديسمبر المقبل.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم الأربعاء، إن هناك "نقاطا تعتبر إلزامية للدول المضيفة، ونحن ننظر إلى هذا الأمر بكثير من التشكيك".

بدوره، أكد نائب مستشار النمسا، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه، أن "هناك نقاطا فيه تتعارض مع برنامج حكومتنا"، دون أن يحدد ما هي النقاط التي يتحدث عنها.

ولم يكشف كورتز عما إذا كانت النمسا ستقر هذا الميثاق الدولي غير الإلزامي، والذي تم التفاوض بشأنه لعدة أشهر، والذي ينص خصوصا على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة موجات الهجرة.

وجدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية قد عارضت الميثاق الأممي المذكور.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان قد أعلن في يوليو الماضي رفضه لهذا الميثاق معتبرا أنه "خطير على العالم وعلى هنغاريا... لأنه يحث ملايين الأشخاص على الهجرة".

كما أعلنت وزارة الداخلية البولندية أن وارسو لن توافق على الميثاق ورأت أنه "يشجع على الهجرة غير القانونية".

بالإضافة إلى ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من الاجتماعات التي كانت تجري للاتفاق على الميثاق منذ نهاية عام 2017، معتبرة أنه يتضمن إجراءات تتعارض مع سياسة الهجرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويعتبر هذا الميثاق الوثيقة الدولية الأولى حول طريقة إدارة موجات الهجرة، ومن المقرر أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع في مراكش يومي 10 و11 ديسمبر المقبل.

المصدر: فرانس برس