العثور على جثث 3 نساء على الحدود بين تركيا واليونان

أعلنت مصادر في الشرطة اليونانية العثور على جثث 3 نساء مجهولة الهوية على أراضي اليونان بالقرب من الحدود مع تركيا.

وحسب المعلومات المتوفرة، تم عثور أحد المارة على الجثث في حقل بالقرب من مسارات المهاجرين غير الشرعيين على بعد 50 مترا عن نهر إفروس على الحدود بين اليونان وتركيا.

وحتى الآن من غير المعروف ما إذا كانت النساء من المهاجرات أم لا. كما لم يعرف سبب موتهن على الفور.

من جهة أخرى، ذكر موقع إعلامي محلي أن النساء قتلن بمدية حادة، ولكن لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسميا حتى الآن.

ويشار إلى أن أكثر من 10 آلاف من المهاجرين وصلوا من تركيا إلى اليونان عبر نهر إفروس خلال النصف الأول من العام الجاري.

المصدر: رويترز