جنرال أمريكي: السلاح الروسي يتفوق على سلاحنا في المدى

قال الجنرال الأمريكي جون موراي، المسؤول عن الأسلحة المستحدثة في البنتاغون، إن الأسلحة الروسية تتفوق على مثيلاتها الأمريكية في المدى.

ونقلت صحيفة Business Insider عن موراي، اليوم الأربعاء، قوله: "لدى روسيا، والصين أيضا في كثير من الحالات، تفوق في المدى على الجزء الأكبر من أسلحتنا".

وذكر الجنرال الأمريكي بحوثا تجريها روسيا والصين في مجال وضع صواريخ "جو - جو" مخصصة لتدمير طائرات لدعم المقاتلات من الجيل الخامس (F-35)، مضيفا أن هناك تفوقا في مدى الرماية لدى المدفعية الروسية أيضا.

وبحسب موراي، فقد "حققت موسكو نجاحات ملحوظة، وجاء ذلك كإشارة مقلقة لنا".

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للدفاع القومي الأمريكي تولي اهتماما كبيرا لمواجهة دول أخرى، مقارنة بالفترات الماضية التي ركزت القوات المسلحة الأمريكية فيها على مكافحة المتمردين.

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، بأن قيادة العمليات الخاصة في البنتاغون عرضت منحا لشركات بإمكانها "كشف وتحسين تكنولوجيا رشاش كلاشنيكوف والنسخة المحدثة من رشاش أوتيوس الكبير العيار، وإنجاز نسخ منهما".

يذكر أن العسكريين الأمريكيين طلبوا من هذه الشركات أن تعتمد على نفسها في الحصول على الرسوم التخطيطية والقطع والمواد المطلوبة.

ولم تستبعد مجلة National Interest أن يكون المدفعان الرشاشان الروسيان مجرد بداية في سعي البنتاغون إلى الحصول على نسخ من الأسلحة الأجنبية.

المصدؤ: نوفوستي