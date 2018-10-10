بولتون وبومبيو وكوشنر ناقشوا مع ولي العهد السعودي قضية خاشقجي

قال البيت الأبيض الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو وجاريد كوشنير مستشار ترامب، ناقشوا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قضية خاشقجي.

NEW: NSA Bolton and Jared Kushner spoke to Prince Mohammad Bin Salman yesterday about missing journalist Jamal Khashoggi, according to @PressSec — Trey Yingst (@TreyYingst) 10 октября 2018 г.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى محادثات مع القيادة السعودية لبحث قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، مصرحا بأنه يريد أن يلتقي خطيبته خديجة في البيت الأبيض للتحدث معها حول هذا الشأن.

وقال ترامب إن هذا "الوضع سيء للغاية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته تقوم "بعمل وثيق مع تركيا" بشأن قضية خاشقجي، مضيفا "أعتقد أننا سندرك الحقيقة".

وشدد على أنه يريد "الوصول إلى حقيقة الأمر"، قائلا "الناس رأوا أن خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول ولم يخرج".

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من المبنى، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من انهاء العمل المتعلق بحالته العائلية.

ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده.

المصدر: وكالات