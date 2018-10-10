ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا تحسبا لوصول الإعصار "مايكل"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حالة الطوارىء في ولاية فلوريدا تحسبا لوصول الإعصار "مايكل" والذي تحول إلى عاصفة شديدة قريبة من شواطئ فلوريدا هذا الصباح.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي أن الإعصار زادت خطورته وتحول إلى الفئة الرابعة على مقياس من خمس فئات، وربما يكون العاصفة "الأكثر تدميرا منذ عقود" في هذه الولاية.

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وترافق الإعصار رياح بسرعة 210 كلم في الساعة ويتجه إلى سواحل فلوريدا على خليج المكسيك في جنوب شرق الولايات المتحدة الأربعاء، على أن يصل إلى اليابسة خلال فترات النهار بحسب مصادر المركز.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار قد يؤدي إلى سقوط قتلى في شمال شرق ساحل خليج المكسيك، مشيرا إلى أن مستوى موج البحر قد يصل إلى 4 أمتار في بعض المناطق.

من جهتها، أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا، أنها طلبت من السكان الالتزام بأوامر الإجلاء.

وقالت إن "الإعصار "مايكل " حدث غير مسبوق ولا يمكن مقارنته مع أي من الأحداث السابقة.. لا تجازفوا بحياتكم.. غادروا فورا إذا طلب منكم ذلك".

كما حذر حاكم الولاية ريك سكوت مساء الثلاثاء من أن "مايكل" قد "يكون العاصفة الأكثر تدميرا التي تضرب فلوريدا منذ عقود".

وأوضح سكوت أنه تمت تعبئة نحو 2500 جندي من الحرس الوطني.

ونشرت أجهزة الطوارىء في الولاية تغريدات على تويتر مساء الثلاثاء، أكدت فيها أن العاصفة "ستكون الأقوى منذ أكثر من 100 سنة" في بعض المناطق.

المصدر: وكالات