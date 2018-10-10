موسكو تطالب كييف بالإفراج الفوري عن الصحفي فيشينسكي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن مطالبة كييف، وعلى وجه السرعة، بإطلاق سراح مدير موقع "ريا نوفوستي - أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء إن "فيشينسكي الذي قام بعمله وفق قوانين أوكرانيا، أصبح ضحية لحملة قمع غير مسبوقة ضد وسائل الإعلام في أوروبا الحديثة"​​​.

ونوهت بأنه يتم إغلاق قنوات التلفزيون في أوكرانيا، ويجري القبض على الصحفيين، وترحيل العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية بذريعة محاربة "العدوان الإعلامي".

هذا وكانت زاخاروفا، قد صرحت يوم الجمعة الماضي، بأن موسكو قلقة بشأن تدهور الوضع الصحي لمدير موقع "ريا نوفوستي - أوكرانيا"، المحتجز في أوكرانيا، وتطالب بإطلاق سراحه فورا، كما دعت المجتمع الدولي للضغط على كييف لإيقاف الفوضى القانونية القائمة في أوكرانيا.

ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن فيشينسكي قد اعتقل "لنشاطه المهني المباشر وتنفيذ مهنته الصحفية"، مشددا على أن ذلك الاعتقال "لم يسبق له مثيل على الإطلاق وهو تعبير عن سياسة غير مقبولة تماما من حكام أوكرانيا الحاليين".

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد اقتحم يوم 15 مايو، مقر عمل مدير موقع "ريا نوفوستي - أوكرانيا"، وقام بتفتيش مكتبه لمدة ثماني ساعات، وفي نفس الوقت اعتقلت السلطات فيشينسكي، بتهمة دعم جمهوريتي دونباس "دونيتسك ولوغانسك" المعلنتين من طرف واحد، وخيانة الدولة.

المصدر: سبوتنيك