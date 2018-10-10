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بنس: منفتحون على إرسال فريق من المحققين إلى تركيا إذا طلبت الرياض مساعدة في التحقيق باختفاء خاشقجي

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بنس: منفتحون على إرسال فريق من المحققين إلى تركيا إذا طلبت الرياض مساعدة في التحقيق باختفاء خاشقجي
Globallookpress Michael Brochstein
نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس
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أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن بلاده منفتحة على إرسال فريق من المحققين إلى تركيا إذا طلبت الرياض مساعدة في التحري حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وقال بنس في برنامج إذاعي، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن سترسل فريقا من وكالة التحقيقات الفدرالية إلى القنصلية التركية في اسطنبول إذا طلبت الرياض منها ذلك: "أنا أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل كان".

ولا يزال مصير الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي مجهولا بعد دخوله، في 2 من هذا الشهر، مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، دون أن يشاهد أحد خروجه منه.

المصدر: رويترز

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