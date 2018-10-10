بنس: منفتحون على إرسال فريق من المحققين إلى تركيا إذا طلبت الرياض مساعدة في التحقيق باختفاء خاشقجي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن بلاده منفتحة على إرسال فريق من المحققين إلى تركيا إذا طلبت الرياض مساعدة في التحري حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وقال بنس في برنامج إذاعي، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن سترسل فريقا من وكالة التحقيقات الفدرالية إلى القنصلية التركية في اسطنبول إذا طلبت الرياض منها ذلك: "أنا أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل كان".

ولا يزال مصير الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي مجهولا بعد دخوله، في 2 من هذا الشهر، مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، دون أن يشاهد أحد خروجه منه.

المصدر: رويترز