محكمة أمريكية تحيل روسيا تتهمه بجرائم إلكترونية لفحص حالته النفسية

قررت المحكمة الأمريكية نقل الروسي يفغيني نيكولين الذي تتهمه الولايات المتحدة بالقيام بجرائم إلكترونية إلى عيادة لإجراء فحوص لحالته النفسية لمدة 6 أشهر.

وقال أركادي بوح، محامي نيكولين: "أوصى القاضي بإرساله (نيكولين) لفحص الطب النفسي لمدة 6 أشهر، الأمر الذي كان يرفضه (الروسي). وعلى الأقل سيكون موكلي في المستشفى لا في السجن".

وردا على سؤال حول ردة فعل المتهم من قرار القاضي قال بوح: "إنها كانت محايدة... أمر القاضي بإرسال نيكولين للفحص، لأنه لا ينفذ أوامر المحكمة الأخرى. وكما فهمت فليس لدى موكلي خيار آخر إلا تنفيذه".

وأضاف أن المحكمة تقترح إرسال نيكونين إلى مستشفى في لوس أنجلس أو في ميسوري.

وأعلنت السفارة الروسية في واشنطن في بداية سبتمبر الماضي أن السلطات الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور المحتمل لصحة نيكولين.

وتتهم السلطات الأمريكية المواطن الروسي بارتكاب عدة جرائم بينها اختراق أنظمة الكومبيوتر وسرقة المعلومات الشخصية. وتم احتجاز نيكولين في الـ5 من أكتوبر عام 2016 في براغ، أما روسيا فتتهم نيكولين بسرقة 3450 دولارا عام 2009 بواسطة الإنترنت.

المصدر: تاس