ستولتنبرغ من سلوفينيا: في هذه المرة لم أحصل على آيس كريم!

اشتكى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال زيارته إلى سلوفينيا، من أنهم خلال وجبة الغذاء، لم يقدموا له "آيس كريم" محلي شهير، لا يزال يتذكره منذ طفولته.

وقال ستولتنبرغ أمس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء سلوفينيا ماريان ساريتش: "أحب زيارة ليوبليانا (عاصمة البلاد) لأني في الستينيات حين كنت طفلا، عشت في يوغسلافيا. وقد عدنا مرات عديدة في السبعينيات، ولا زلت أذكر جيدا أنه حين زرنا ليوبليانا، استهوتني هذه المدينة، وخاصة أن أبي كان يعطيني دائما sladoled" وهو آيس كريم محلي.

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وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قائلا: "في هذه المرة لم أحصل على آيس كريم، لكني وقعت على وجبة غذاء جيدة، لذلك أشكركم أيضا على وجبة الغداء هذه".

يذكر أن عددا من جمهوريات يوغسلافيا السابقة انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، وهي سلوفينيا وكرواتيا والجبل الأسود، فيما تنتظر مقدونيا إتمام ترشحها بالانضمام إلى الحلف.

المصدر: نوفوستي