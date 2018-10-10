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الهند.. مصرع 7 أشخاص بخروج قطار عن مساره

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الهند.. مصرع 7 أشخاص بخروج قطار عن مساره
AFP SANJAY KANOJIA
الهند، أرشيف
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح مختلفة جراء خروج قطار ركاب عن مساره شمالي الهند.  

وأفادت قناة "NDTV" المحلية بأن الكارثة وقعت صباح اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة راي باريلي في ولاية أتر برديش شمالي البلاد، مضيفة أن القطار كان في طريقه من مدينة مالدا (ولاية بنغال الغربية الهندية) إلى عاصمة البلاد نيودلهي.

ولا تزال أسباب الكارثة مجهول حتى الآن.

وأشارت القناة إلى أن عددا من ركاب القطار قد يكونون عالقين في عربات القطار، مضيفة أن عملية البحث والإنقاذ في مكان الحادث لا تزال مستمرة.

وأعلنت السلطات المحلية أن حصيلة ضحايا الكارثة قد تزداد.

المصدر: نوفوستي

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