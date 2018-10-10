ترامب يشكك في التقرير الأممي حول تغير المناخ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يقرأ بعد تقرير الأمم المتحدة حول تغير المناخ، معبرا في الوقت نفسه عن شكوكه في مصداقية التقرير.

وقال ترامب: "لقد حصلت عليه (على التقرير)، وأريد أن أعرف من الذي قام بصياغته، من هي هذه المجموعات من الناس التي قامت بذلك، لأن التقارير قد تكون ممتازة وقد لا تكون. لكنني طبعا سأقرأه".

وجاء في التقرير الأممي أن درجة الحرارة المعتدلة لجو الأرض قد ارتفعت بمقدار درجة واحدة مقارنة مع عصر ما قبل الصناعة، وقد ترتفع بمقدار ما بين 3 و4 درجات في المستقبل القريب.

ويعبر ترامب والجمهوريون الأمريكيون عن شكوكهم من النظرية العلمية حول وجود ظاهرة "الاحترار" العالمي بسبب نشاط الإنسان. وقد ألغى ترامب عددا من قواعد الإشراف على مجال الطاقة، معلنا انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ.

المصدر: نوفوستي