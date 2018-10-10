إنجاز جديد لهيئة الأمن الفيدرالي في مكافحة الإرهاب العابر للقارات

احتجزت دائرة هيئة الأمن الفدرالية الروسية في مقاطعة تومسك بالتعاون مع هيئة الأمن المحلية عددا من أعضاء "الخلية النائمة" لمنظمة إرهابية دولية مشاركة في الحرب في سوريا.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "تم كشف ما يسمى بالخلية "النائمة" لمنظمة "جماعة التوحيد والجهاد" الدولية الإرهابية المحظورة في روسيا والتي تشارك في الأعمال الحربية في الأراضي السورية ضد الجيش والحكومة السورية الرسمية. وتم منع نشاطها".

وأشار البيان إلى أن محققي الدائرة فتحوا قضية جنائية بحق زعيم الخلية وهو مواطن من أحد بلدان آسيا الوسطى، بتهمة "التجنيد للمشاركة في النشاط الإرهابي".

وأضاف: "تم الكشف أن المجرم كان يجند بواسطة المحادثات الشفوية والرسائل الإلكترونية في "المسنجر" الأشخاص للمشاركة في الأعمال الإرهابية في الأراضي السورية".

وأكد بيان الدائرة اعتقال زعيم الخلية و3 من أعضائها، مشيرة إلى أنه يتم حاليا البحث عن صلة المتهمين بالجماعات الإرهابية الأخرى.

المصدر: نوفوستي