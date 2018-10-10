(صورة) العثور على "جسم مجهول" في الولايات المتحدة يشبه قطعة من مركبة فضائية!

أفادت صحيفة "Daily Mail" بأنه تم العثور على قطعة أسطوانية كبيرة على شاطئ في كارولينا الجنوبية، تبدو كما لو أنها جزء من مركبة فضائية "UFO".

وفيما ينتظر الكثيرون منذ سنوات، لحظة اكتشاف دليل مادي قاطع على وجود كائنات عاقلة أخرى في الكون، روى شهود عيان من السكان المحليين أن الجسم الأسطواني الذي احتجزته شبكة نصبت على طول الشاطئ لحمايته من الكائنات البحرية الخطرة، ليّن ويشبه البلاستيك في قوامه.

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اللافت أنه ما إن عثر على هذه الأسطوانة الغامضة، حتى وضعت السلطات يدها عليها لفحصها والكشف عن ماهيتها.

في المقابل، ألهب هذا الأمر خيال الكثيرين فانتشرت شائعات حول هذه الأسطوانية المجهولة، وفيما مال البعض إلى الاعتقاد بأنها قسم من مركبة فضائية غير أرضية، انحاز آخرون إلى رواية بسيطة ترجح أن الأسطوانية قسم من عوامة إرشاد بحري، أو قطعة انفصلت عن منظومة الصرف الصحي.

وبين هذا وذاك، يجد عشاق "حرب النجوم" في هذه الأسطوانة الغامضة، وجه شبه بما يعرض من صور ومشاهد لمركبات فضائية تزور الأرض فجأة.

المصدر: نوفوستي