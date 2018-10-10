مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق نار في مركز تجاري بفلوريدا الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران، جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة " NBC " عن مصادر في الشرطة الأمريكية، أن مسلحا أطلق النار داخل مركز تسوق، صباح اليوم الثلاثاء، ولم يتم التعرف بعد على هوية الضحايا.

At least two people have been rushed to hospital after the shooting at a restaurant in #FortMyers#Floridahttps://t.co/1Gr3UUqbjHpic.twitter.com/IhDpyV6NFw — Daily Star (@Daily_Star) October 10, 2018

وكانت ولاية فلوريدا الأمريكية شهدت، في شهر أغسطس الماضي، حادث إطلاق نار عشوائي، قتل فيه ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون.

المصدر: وكالات