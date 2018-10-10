نيبينزيا: نأمل أن تتحسن العلاقات مع واشنطن "خلال حياتنا"

أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن "خلال حياته".

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وأعرض نيبينزيا عن الرد على طلب الصحفيين وصف حالة العلاقات الروسية الأمريكية، وقال إنه من الأفضل أن يمتنع عن ذلك، كي لا يطلق كلمات "قد تبدو مسيئة إلى حد ما".

ثم طلب الصحفيون من المندوب الروسي أن يبلغهم بتوقعاته حول الموعد المحتمل الذي يمكن أن تتحسن العلاقات فيه بين موسكو وواشنطن؟

فردّ نيبينزيا قائلا: "لا نفقد الأمل أبداً. أعتقد أن هذا سيحدث يوما ما. أتمنى أن يحدث ذلك في حياتنا. كلما كان ذلك أقرب كان أفضل. وهذا هام ليس فقط بالنسبة للعلاقات الثنائية نفسها، ولكن للعالم بأسره".

وتمر العلاقات الروسية الأمريكية بحالة تقهقر وتسير من سيئ إلى أسوأ بسبب لجوء واشنطن إلى استخدام العقوبات الاقتصادية وأسلوب الإبعاد والطرد كعصا غليظة في علاقاتها الدولية، بما في ذلك مع روسيا التي ترفض التعامل معها بهذه الأساليب.

المصدر: نوفوستي