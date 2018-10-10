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"مايكل" يشتد مقتربا من سواحل الولايات المتحدة

أخبار العالم

AFP MARK WALLHEISER
ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة
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أفاد مركز الأعاصير الأمريكي بأن الإعصار "مايكل" في الخليج المكسيكي يتحول للفئة الثالثة ويقترب من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

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وذكر المركز أن سرعة رياح الإعصار تبلغ 195 كيلومترا في الساعة، وحذر سكان ولاية فلوريدا من احتمال وقوع الرياح القوية والأمطار الغزيرة والفيضانات.

وحاليا يقع الإعصار على بعد 435 كيلومترا من الساحل الأمريكي ويقترب منه بسرعة 19 كيلومترا في الساعة.

المصدر: نوفوستي

 

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