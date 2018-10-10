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المندوب الروسي يعد هدية الوداع لزميلته الأمريكية في الأمم المتحدة

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المندوب الروسي يعد هدية الوداع لزميلته الأمريكية في الأمم المتحدة
Reuters Eduardo Munoz
المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا والمندوبة الأمريكية نيكي هايلي
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وعد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بتقديم هدية لزميلته المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، التي قدمت استقالتها من منصبها أمس الثلاثاء.

وقال نيبينزيا في معرض إجابته على سؤال صحفي: "بالطبع، سأقدم لها هدية الوداع".

وامتنع المندوب عن الكشف عن طبيعة الهدية، قائلا: "أنتم (الصحفيون) تريدون معرفة كل شيء قبل أوانه".

وأعرب المندوب الروسي، أمس الثلاثاء عن شعوره بالأسف لاستقالة نظيرته الأمريكية، نيكي هايلي، من منصبها.

وقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، استقالة هايلي، أثناء مؤتمر صحفي مشترك معها في البيت الأبيض.

المصدر: وكالات

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