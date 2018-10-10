الولايات المتحدة أغلقت بصمت قاعدة جوية في قبرص أنفقت عليها الملايين

أفادت قناة "ABC" بأن الولايات المتحدة أغلقت عام 2017 بصمت قاعدتها الجوية في جزيرة قبرص التي أنفقت عليها نحو 71 مليون دولار.

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ونقلت القناة عن تقرير لدائرة المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه القاعدة الواقعة في جزيرة قبرص أنشئت في سبتمبر عام 2013 وأغلقت في أغسطس عام 2017. وكانت توجد فيها 5 مروحيات ونحو 40 عسكريا. وبلغت تكلفة صيانتها نحو 20 مليون دولار سنويا.

وأفاد التقرير بأن القاعدة أنشئت دون موافقة مجلس إدارة الطيران (AGB) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مضيفا أن الوزارة لم تتمكن من توضيح سبب إنشاء هذه القاعدة واحتمال استخدامها والتكلفة المتوقعة لإجلاء الموظفين منها. كما لا توجد هناك أي وثائق حول البدائل الممكنة لإنشاء هذه القاعدة.

وأشار التقرير إلى أنه كان بإمكان الخارجية الأمريكية توفير نحو 71 مليون دولار والتخلص من النفقات غير الضرورية، إذا اعتمدت الإجراءات الضرورية في هذا المجال.

وعبرت قناة "ABC" عن اعتقادها أن القاعدة الجوية في قبرص تم إنشاؤها في ضوء المخاوف التي ظهرت على خلفية الهجوم المسلح على قاعدة الاستخبارات المركزية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 أمريكيين بمن فيهم السفير الأمريكي لدى ليبيا كريستوفر ستيفينز.

المصدر: نوفوستي