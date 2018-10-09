كيم جونغ أون يركب "رولز رويس" الفارهة رغم العقوبات

أفادت قناة "CNN" الأمريكية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وصل إلى لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد الماضي في بيونغ يانغ وهو يركب سيارة "Rolls Royce Phantom".

وأضافت أن كيم جونغ أون كان قد لوحظ سابقا على متن سيارة فارهة أخرى وهي "Mercedes-Maybach Pullman Guard" التي قد يبلغ سعرها مليون دولار.

وأوضحت القناة أن مصدر هذه السيارات الفاخرة ليس معروفا، ولا تستبعد أن الحديث قد يدور عن سيارات مستأجرة.

ولكن إذا كانت ملكية هذه السيارات تعود لكيم جونغ أون فهي انتهاك لنظام العقوبات.

إذ أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ تحظر بيع السلع الفاخرة بما فيها السيارات لحكومة كوريا الشمالية.

وذكرت القناة أن زعيم كوريا الشمالية السابق كيم جونغ كان يلتف على هذا الحظر بمساعدة "المشتري الخاص" الذي كان يسافر إلى الدول الأوروبية ويقوم بشراء السلع الفاخرة وينقلها لكيم.

وترى أن الظهور العلني لكيم جونغ أون على متن " Rolls-Royce Phantom" يعد تحديا للعالم.

المصدر: vesti.ru