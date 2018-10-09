صحفي عربي يحرج المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في عقر دارها

طلب صحفي قناة "الجزيرة" خلال النقطة الإعلامية الدورية التي تجريها الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، من المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناويرت توضيحا بشأن اختفاء جمال خاشقجي.

وقالت هيذر ناويرت إنها لا تتوفر لديها أي معلومات حول الموضوع، مضيفة أنه في حال توفر المعلومات ستكون سعيدة بتقديمها.

لكن مع مواصلة الصحفي إصراره للحصول على معلومة حول الموضوع، قالت له هيذر ناويرت: "لم أشاهدك أبدا تقوم بتغطية إعلامية بمقر الخارجية الأمريكية، أخبرني عن مقالاتك؟".

فرد الصحفي على ناويرت قائلا: "أنا فادي منصور من "قناة الجزيرة" وأقوم بتغطية إعلامية بهذا المكان منذ 10 أعوام".

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية بالقول: "حسنا.. كان لي الشرف بالتعرف عليك".

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية:نحن قلقون على #جمال_خاشقجي و لا نعلم ما حصل معه و بما انه دخل قنصلية #السعودية فاننا نطالبها بإجراء تحقيق شامل و شفاف — Fadi Mansour فادي منصور (@FadiMansour77) 9 октября 2018 г.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن ترامب، يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته مساء الثلاثاء، إن الوزارة تتابع بدقة تطورات هذه القضية ولن تخرج باستنتاجات مسبقة.

وأضافت ناويرت أن واشنطن لا تتوفر لديها أي معلومات حول ما إذا كان خاشقجي على قيد الحياة أم لا.

المصدر: RT + وكالات