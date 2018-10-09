الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق بمقتل نائب فنزويلي مسجون

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفتح تحقيق مستقل في مقتل نائب فنزويلي معارض، تقول السلطات إنه انتحر بالقفز من مبنى وكالة المخابرات، ولكن حزبه يقول إنه قُتل.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي نستور ريفيرول إن النائب فرناندو البان "56 عاما" احتُجز يوم الجمعة الماضي، بسبب مزاعم عن تورطه في تفجير طائرتين مسيرتين خلال عرض عسكري في أغسطس الماضي كان يحضره الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي تغريدة على تويتر قال ريفيرول إنه أثناء وجوده في غرفة الانتظار بمقر وكالة المخابرات الحكومية، قفز البان من نافذة المبنى ما أدى لوفاته.

واختلفت هذه الرواية عن تلك التي طرحها المدعي العام طارق صعب والذي قال في بيانات تلفزيونية إن البان طلب الذهاب إلى دورة المياه وقفز من هناك.

من جهتها قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمدساني خلال إفادة صحفية في جنيف "نشعر بالقلق من الأنباء بشأن وفاته كما نشعر بالقلق من حقيقة أنه لم يعرض على قاض خلال 48 ساعة، كما هو منصوص عليه في القانون الفنزويلي".

وأضافت "ندعو حتما لتحقيق مستقل وشفاف لتوضيح ملابسات مقتله، نحن على علم بأن هناك تقارير متضاربة بشأن ما حدث بالفعل".

و في هذا السياق قال حزب العدالة الأولى المعارض الذي ينتمي إليه البان إنه قتل، وأضاف أن اعتقاله جاء بسبب تصريحات أدلى بها خلال اجتماعات للأمم المتحدة في نيويورك، ندد حينها بانتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.

المصدر: رويترز