ارتفاع المبيعات العسكرية الأمريكية بمقدار الثلث خلال عام

ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية أن المبيعات العسكرية الأمريكية ازدادت بنسبة 33 بالمئة خلال السنة المالية الماضية التي انتهت يوم 30 سبتمبر الماضي، وبلغت قيمتها 55.6 مليار دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن الكونغرس تلقى بلاغات حول مبيعات المنتجات العسكرية إلى الخارج بقيمة حوالي 70 مليار دولار، ما يعتبر أقل بقليل مما كان عليه الحال في السنة المالية قبل الماضية.

وتبلغ قيمة الصفقات التي تمت الموافقة عليها 55.6 مليار دولار. وأكد المسؤول أن الشركات التي حصلت على أكبر عدد من العقود هي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"جنرال دايناميكس" و"نورثروب غرومان".

وتعود أسباب زيادة المبيعات العسكرية إلى اعتماد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت مسمى "Buy American" في أبريل الماضي، والتي سمحت بتخفيف القيود على المبيعات، وشجعت المسؤولين الأمريكيين على القيام بدور أكبر في تكثيف النشاط في الخارج لدعم قطاع الصناعات العسكرية الأمريكية.

المصدر: رويترز