المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نشعر بالأسف لاستقالة هايلي

أعرب المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بالأسف لاستقالة نظيرته الأمريكية، نيكي هايلي، من منصبها.

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وقال نيبينزيا للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "ما سمعناه اليوم هو قرارها، وعلينا أن نحترم هذا القرار. أنا أشعر بالأسف لرحيلها لأن هناك علاقات عمل كانت تجمع بيننا رغم كل الخلافات القائمة".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استقالة هايلي، وذلك أثناء مؤتمر صحفي مشترك معها عقد في البيت الأبيض.

المصدر: تاس