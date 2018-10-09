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المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نشعر بالأسف لاستقالة هايلي

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المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نشعر بالأسف لاستقالة هايلي
AFP HECTOR RETAMAL
المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا ونظيرتها الأمريكية نيكي هايلي في مجلس الأمن الدولي
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أعرب المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بالأسف لاستقالة نظيرته الأمريكية، نيكي هايلي، من منصبها.

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وقال نيبينزيا للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "ما سمعناه اليوم هو قرارها، وعلينا أن نحترم هذا القرار. أنا أشعر بالأسف لرحيلها لأن هناك علاقات عمل كانت تجمع بيننا رغم كل الخلافات القائمة".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استقالة هايلي، وذلك أثناء مؤتمر صحفي مشترك معها عقد في البيت الأبيض.

المصدر: تاس

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