بريطانيا: نحن مهددون بهجمات كيميائية إرهابية في شوارعنا

حذر نائب وزير الداخلية البريطاني، بين ووليس، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع نسبة احتمال وقوع هجمات إرهابية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية داخل البلاد، في المستقبل القريب.

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وقال ووليس خلال مؤتمر الأمن في ويستمينستر، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس": "خلال لحظة تحدثي إليكم، يواصل الإرهابيون التدريب على طرق جديدة لقتلنا في شوارعنا بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، يجب علينا أن نكون مستعدين لذلك اليوم الذي ستظهر فيه "الأسلحة" هنا في شوارعنا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي، حصلت في بريطانيا 5 هجمات إرهابية قتل خلالها 36 شخصا، وتمكنت الشرطة من إحباط 17 هجوما إرهابيا.

المصدر: سبوتنيك