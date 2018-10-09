الوطن السورية: الأردن يماطل بفتح معبر نصيب بتحريض من واشنطن

قالت صحيفة الوطن السورية، يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر وصفتها بوثيقة الاطلاع، إن الأردن يماطل بفتح معبر "نصيب – جابر" بتحريض من الولايات المتحدة.

وأفادت المصادر في حديثها لـ"الوطن"، بأن الأردن ضاق ذرعا من استمرار إغلاق المعبر الذي يعتبر شريانا اقتصاديا حيويا بالنسبة له، ويريد استئناف العمل فيه بسبب الضائقة الاقتصادية التي يمر بها.

وتابعت قائلة: "لكنه (الأردن) في الوقت نفسه لا يستطيع مخالفة إملاءات واشنطن عليه التي تريد تحقيق مكاسب سياسية في سوريا ترفضها دمشق".

وزعم وزير النقل الأردني وليد المصري، يوم الاثنين أن التقصير في بعض التجهيزات اللوجستية من الجانب السوري يحول دون فتح المعبر الحدودي.

وأضاف وليد المصري أن الاجتماعات لا تزال قائمة مع الجانب السوري تمهيدا لفتح الحدود.

المصدر: صحيفة الوطن السورية