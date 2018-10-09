جنرال بريطاني: روسيا تهزمنا إعلاميا في سوريا والعراق

اعترف الجنرال البريطاني، فيليكس غيدني، بنجاح الجهود الإعلامية التي تبذلها روسيا في سوريا والعراق، مما يكسبها ثقة مواطنيهما، على حساب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر سنوي عقدته جمعية القوات البرية الأمريكية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، قال غيدني (الذي غادر مؤخرا منصب نائب قائد عمليات التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" في العراق وسوريا)، إن موسكو ودمشق تخوضان "عمليات إعلامية مكثفة"، عبر زرع "معلومات كاذبة وروايات مشوهة" للأحداث.

واستشهد غيدني بصور لجنود روس يوزعون مساعدات إنسانية في سوريا وكذلك بصور للرئيسين الروسي، والسوري جنبا إلى جنب، للفت الانتباه إلى فعالية جهود موسكو الإعلامية.

وصرح الجنرال البريطاني الذي نقلت تصريحاته صحيفة Defence One الإلكترونية: "الروس ناجحون في ذلك فعلا. إنهم أكثر مهارة منا". وأضاف: "نشاهد حملة إعلامية مدروسة ودؤوبة تهدف إلى التشهير بحملة التحالف. وبرأيي إننا في كثير من عواصمنا، لم ندرك أننا خاسرون".

وبهذا الصدد، دعا غيدني الغرب إلى تفعيل جهوده في المجال الإعلامي، كي تكتسب هذه الجهود شكل "معركة حقيقية متعددة الميادين" ضد التأثير الإعلامي الروسي.

المصدر: Defence One