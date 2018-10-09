نتنياهو يأمل بتسوية الخلافات مع روسيا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله بإيجاد حل يسمح باستمرار التنسيق بين العسكريين الروس والإسرائيليين.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي له في أعقاب لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي مكسيم أكيموف بالقدس، اليوم الثلاثاء: "أعتقد بأنه مع وجود التفكير السليم والإرادة الطيبة سنستطيع التوصل إلى حل سيسمح باستمرار التنسيق الجيد بين العسكريين الروس والإسرائيليين".

وذكر نتنياهو أنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي بأن إسرائيل ستواصل قصف "الأهداف المعادية" في سوريا على الرغم من تسليم أنظمة "إس 300" الروسية للدفاع الجوي لسوريا.

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كما أكد نتنياهو لأكيموف أن إسرائيل ستواصل التصدي لما وصفه بالمحاولات الإيرانية للتحصن في سوريا عسكريا وتوريد أسلحة حديثة لـ "حزب الله".

وشدد نتنياهو على تمسك إسرائيل بالدفاع عن نفسها ومواصلة "نشاطها القانوني في سوريا ضد إيران وأدواتها، التي تعلن عن عزمها على تدميرنا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه سيزور روسيا قريبا لعقد لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك لأول مرة بعد حادث إسقاط طائرة "إيل 20" الروسية.

يذكر، أن وزارة الدفاع الروسية حملت إسرائيل مسؤولية تحطم الطائرة "إيل 20" قرب السواحل السورية، يوم 17 سبتمبر، فيما اعتبرت إسرائيل الجيش السوري مسؤولا عن الحادثة، التي أسفرت عن مقتل 15 عسكريا روسيا.

المصدر: وكالات