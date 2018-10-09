بطريقة مميزة.. رجل أعمال بريطاني يحذر من الـ"بريكست" (صورة)

رفع رجل الأعمال البريطاني والرئيس التنفيذي لشركة "بيمليكو بلامرز" تشارلي مالينز لافتة على واجهة شركته الخاصة تندد بالـ"بريكست".

وكتب عليها "تبا بريكست"، معتقدا بأنه سيكون "كارثة" للاقتصاد البريطاني.

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وأصبحت اللافتة التي تندد بالـ"بريكست" قرب محطة القطارات والمترو في لندن مشهدا مألوفا للأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يستخدمون المحطة المزدحمة يوميا، علما أنه يواجه تحديا ينادي بإزالة اللائحة.

وقال رجل الأعمال البالغ من العمر 64 عاما في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مكتبه بلندن "أعتقد بأنني أدافع عن مصالح الشركات".

وأضاف "لسنا مستعدين لرؤية شركاتنا تنهار أو تعاني".

ومالينز الذي صنع ثروته بنفسه ومعروف بآرائه الجريئة وقصة شعره الشبيهة بقصة نجم الروك رود ستيوارت، غادر المدرسة وعمره 15 عاما ليعمل في السباكة وأصبح يدير شركته الخاصة في 1979.

AFP / Daniel LEAL-OLIVAS

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وتوظف هذه الشركة حاليا 450 شخصا ويبلغ حجم أعمالها 40 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو / 52 مليون دولار).

وأفاد رجل الأعمال البريطاني بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي تشبه "انتظار حادث سيارة" وهذا "أسوأ ما يحصل للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن التكلفة ستكون 500 مليون جنيه أسبوعيا بحسب تقديرات معهد الأبحاث "مركز الإصلاح الأوروبي" الشهر الماضي.

وتابع قائلا "سنخسر عددا كبيرا من المهاجرين الذين نحتاج إليهم هنا، من أصحاب المهارات الراقية أو المتدنية، سيتوقفون عن المجيء إلى هنا"، مبينا أنه يشعر بالغضب إزاء طريقة إدارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي المفاوضات مع بروكسل.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30مارس 2019، ولكن يجب قبل هذا التاريخ أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول القمة الأوروبية المقرّرة في 18 و19 أكتوبر لترتيب شروط "الطلاق"، بحيث تكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتفاق.

المصدر: أ ف ب