نتنياهو يشكر هايلي على "محاربة النفاق" بالأمم المتحدة

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر لمندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي تم الإعلان عن استقالتها من منصبها مع نهاية العام الجاري.

وقال نتنياهو في بيان له، اليوم الثلاثاء: "أشكر المندوبة نيكي هايلي التي خاضت معركة ضد نفاق الأمم المتحدة بلا هوادة، في سبيل الحقيقة والعدالة لبلادنا".

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ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قبل استقالة نيكي هايلي من منصبها، الذي كانت تشغله منذ وصول إدارة ترامب للحكم في الولايات المتحدة، والذي ستتركه مع نهاية العام.

وجدير بالذكر أن هايلي دافعت عن إسرائيل أكثر من مرة خلال جلسات مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، ودافعت كذلك عن القرار الأمريكي بنقل السفارة لدى إسرائيل إلى القدس، وغير ذلك من السياسات الأمريكية الداعمة لتل أبيب.

المصدر: رويترز