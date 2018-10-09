الصومال.. مصرع قيادي في حركة الشباب بغارة أمريكية

قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه قتل متشددا في ضربة جوية بجنوب الصومال مطلع الأسبوع.

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وأضاف الجيش أن المنطقة شهدت مواجهة بين القوات الأمريكية والصومالية، وبين مقاتلي حركة الشباب، الموالية لتنظيم القاعدة.

وأشارت القيادة الأمريكية في إفريقيا إلى أن الضربة نفذت يوم 6 أكتوبر الجاري، في محيط منطقة كونيو بارو شمالي بلدة كيسمايو.

وجاء في بيان القيادة "تقييمنا حاليا هو أن الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين".

وأسفرت ضربة جوية للقيادة في 1 أكتوبر، قرب كيسمايو بجنوب الصومال، عن مقتل 9 متشددين.

المصدر: رويترز