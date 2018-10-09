ألمانيا تسلم لبلجيكا دبلوماسيا إيرانيا متهما بالتدبير للهجوم على معارضين إيرانيين في باريس
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أكد مكتب المدعي العام في بلجيكا أن ألمانيا سلمت لبلاده دبلوماسيا إيرانيا متهما بالتدبير للهجوم على معارضين إيرانيين في باريس.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام إن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي تم اعتقاله في ألمانيا، "تم تسليمه لبلجيكا اليوم وهو سيمثل أمام قاضي التحقيق غدا الأربعاء".
يتبع...
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