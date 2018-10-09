نتنياهو يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نائب رئيس الوزراء الروسي مكسيم أكيموف في القدس، في أول لقاء له مع مسؤولين روس في أعقاب حادثة إسقاط الطائرة الروسية في سوريا.

وقال أكيموف في أعقاب لقائه مع نتنياهو: "أكدنا مرة أخرى لرئيس الوزراء أن روسيا كانت ولا تزال تعير اهتماما كبيرا بمسائل الأمن القومي لإسرائيل والمسائل الحساسة لتل أبيب".

وأضاف أن نتنياهو قدم خلال اللقاء التعازي لأسر العسكريين الروس الذين لقوا مصرعهم في حادث إسقاط طائرة "إيل 20" الروسية يوم 17 سبتمبر الماضي.

Prime Minister Netanyahu emphasized the importance of the link between the two countries and of the continued dialogue regarding threats in the region based on common interests. pic.twitter.com/ZWAs80qXwc — PM of Israel (@IsraeliPM) 9 октября 2018 г.

وتابع نائب رئيس الوزراء الروسي أن "هذا موضوع حساس، وهو متعلق بجدول الأعمال السياسي أكثر، وأعتقد بأن زعيمي دولتينا سيعملان على صياغة قرارات ستجعل مثل هذه الحوادث مستحيلة من الناحية الفنية".

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وعقد اللقاء بين نتنياهو ونائب رئيس الوزراء الروسي على هامش الاجتماع الـ 15 للجنة الحكومية المشتركة الروسية الإسرائيلية للتعاون التجاري والاقتصادي. وترأس أكيموف الوفد الروسي إلى الاجتماع، فيما ترأس وزير شؤون القدس وحماية البيئة والتراث الثقافي زئيف ألكين الاجتماع عن الجانب الإسرائيلي.

وبحث الاجتماع التعاون الاقتصادي والإنساني بين البلدين. واعتبر أكيموف التعاون في هذين المجالين أساسا جيدا لتطوير الحوار.

ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة لروسيا في وقت قريب.

المصدر: تاس