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برلين: ميركل أطلعت عباس هاتفيا على زيارتها إلى إسرائيل

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برلين: ميركل أطلعت عباس هاتفيا على زيارتها إلى إسرائيل
medanelakhbar.com
أنغيلا ميركل ومحمود عباس
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أجرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حسبما أفاد الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الثلاثاء.

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وأوضح الناطق أن المستشارة الألمانية "أطلعت الرئيس (الفلسطيني) على زيارتها إلى إسرائيل"، مضيفا أن الطرفين ناقشا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحثا بصورة مفصلة الوضع في قطاع غزة والجهود للمصالحة الفلسطينية.

وجرت في القدس، الأسبوع الماضي، مشاورات بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية. وأكدت ميركل، أثناء مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمسك برلين بـ"حل الدولتين" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: تاس

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