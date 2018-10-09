روسيا: لن نناقش مزاعم بريطانيا بشأن تسميم سكريبال إلا عبر القنوات الرسمية

أبدت موسكو استعدادها لمناقشة المعلومات حول مزاعم مجموعة Bellingcat بشأن تحديد شخصيات الروس المشتبه فيهم بتسميم العميل السابق، سرغي سكريبال، مع سلطات بريطانيا، عبر القنوات الرسمية.

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أعلن ذلك أكد متحدث باسم السفارة الروسية في المملكة المتحدة للصحفيين، الثلاثاء، أن ذلك سيكون ممكنا إذا تم تلقي طلب من لندن بهذا الخصوص.

كما أكد المتحدث الرئاسي، دميتري بيسكوف هذا الأمر أيضا، معلنا أن الجانب الروسي ناشد البريطانيين تقديم أي معلومات عبر القنوات الرسمية وليس بواسطة تقارير وسائل الإعلام، وقال: لا يمكننا، ولا نريد مناقشة هذا الأمور عبر وسائل الإعلام. ولن نرد على الموضوعات التي يتم طرحها من خلال وسائل الإعلام.

وقال المسؤول بالسفارة الروسية في لندن: "هناك تقارير تفيد بأن وزارة الداخلية البريطانية وشرطة لندن لا تنوي التعليق على هذه "التكهنات" التي أعلنتها مجموعة Bellingcat. أعتقد أنه في هذا الحال يجب أن نحذو حذو زملائنا البريطانيين".

وأضاف: "سيكون الجانب الروسي مستعدًا لمناقشة هذا الأمر، وأي معلومات أخرى حوله، عبر القنوات الرسمية مع الجانب البريطاني، إذا تم تلقي طلب بهذا الخصوص من لندن. أما إذا كانت المسألة ستظل مرهونة بتسريبات في وسائل الإعلام مع الاستناد لأشخاص مجهولين أو تحقيقات من قبل مؤسسات أهلية (حتى عندما يكون من الواضح أنها مرتبطة بالاستخبارات)، فهذا يؤكد فقط عدم وجود نية للعمل وفقا لمنطوق القانون الدولي ".

وادعت مجموعة المبادرة البريطانية Bellingcat، يوم الاثنين، أنها تأكدت من أن الاسم الحقيقي للمشتبه به في "عملية سالزبوري" الروسي الكسندر بتروف، هو الكسندر ميشكين. ووفقًا لـ Bellingcat ، فهو ضابط مخابرات عسكري روسي و"طبيب عسكري مدرب للقوات البحرية".

المصدر: وكالات روسية