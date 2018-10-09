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ظريف عن بومبيو: رأيت منه كل شيء إلا الاحترام!

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ظريف عن بومبيو: رأيت منه كل شيء إلا الاحترام!
AFP
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظریف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظریف أن طهران لم تغلق أبواب المفاوضات أمام واشنطن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رأى كل شيء من نظيره الأمريكي إلا الاحترام.

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عن ظريف قوله إن أبواب المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوحة، لكن بشرطين، أن تكون اللقاءات موثوقة، وأن تطمئن بلاده على أن تنفيذ الاتفاق سيجري فور التوصل إليه.

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وقال رئيس الدبلوماسية الإيرانية في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية في نيويورك: "لا شيء مستحيل. نحن لم نغلق أبواب المفاوضات مع أمريكا. الأبواب مفتوحة شرط أن يكون مثل هذه اللقاءات جديرا بالثقة. شرط إيران للبدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة هو ضمان تنفيذ الاتفاق بمجرد التوصل إليه".

ونُقل عن ظريف قوله عن نظيره الأمريكي مايك بومبيو إن "الثقة المتبادلة لیست شرط التفاوض وإنما الاحترام المتبادل هو الشرط المسبق وأنا رأيت من بومبیو كل شيء ماعدا الاحترام المتبادل".

المصدر: إسنا

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